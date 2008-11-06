Мер Львова нарікає, що від нього втікають люди через невиплату... премій

Працівники Львівської міської ради через невиплату їм премій почали масово писати заяви на звільнення, мотивуючи це тим, що однієї лише зарплати їм не вистачає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ сьогодні під час засідання сесії Львівської міської ради.

«Фактично два місяці у Львівській міській раді не проводиться виплата премій чиновникам, тому люди починають писати заяви на звільнення, адже зарплати їм не вистачає. Мушу сказати, що за 3 тисячі гривень перший заступник міського голови не буде так пахати», - зазначив у своєму виступі А.САДОВИЙ, наголосивши, зокрема, на тому, що виділення грошей для виплати премій працівникам міськради знаходиться в компетенції міських депутатів.

У свою чергу голова фракції «Наша Україна» у Львівській міській раді Василь ТРАЧ зазначив, що «депутатський корпус готовий виділяти гроші на зарплату та премії для працівників виконавчих органів Львівської міської ради". Але справа, за його словами в тому, в тому, що "раніше кошти розподілялися з порушенням норм чинного законодавства, коли одні люди ставилися вище за інших". "Не можна нараховувати розмір премії від займаної посади, а не від результатів роботи чиновника», - зазначив В.ТРАЧ.

Під час сьогоднішнього засідання сесії Львівської міської ради третім питанням порядку денного сесії були зміни до бюджету Львова на 2008 рік, якими передбачалося виділення коштів на зарплату та преміювання чиновників, однак депутати вилучили його з порядку денного.