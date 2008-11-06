В Ахметова теж зупиняють доменні печі

ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» припинило роботу доменної печі №5, перейшовши на роботу чотирма доменними печами №№2, 3, 4 і 6. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «Метінвест Холдинг».

«Своєчасне реагування на зміну кон`юнктури ринку і, як наслідок, тимчасове припинення ДП №5 дають можливість комбінату скоригувати роботу інших виробничих об`єктів. В цей час доменний цех повністю забезпечує потреби сталеплавильного комплексу комбінату», - відзначили в прес-службі.

Раніше, 20 вересня 2008 року, була виведена з експлуатації доменна піч №1.

Довідка УНІАН. ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, залізничні рейки, рейкові скріплення, квадратна заготівка, товстий лист, продукція з металургійних шлаків.

«Азовсталь» входить у трійку лідерів галузевого рейтингу металургійних підприємств України.

«Азовсталь» входить у Дивізіон сталі і прокату Групи «Метінвест».

ТОВ «Метінвест Холдинг» - управляюча компанія Групи «Метінвест». Власниками ТОВ «Метінвест Холдинг» є голландська компанія Metinvest B.V. (51,15%) і ЗАТ «СКМ» (48,85%).