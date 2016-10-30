Мер Львова у 2015 році отримав понад 107 тисяч гривень доходів лише із зарплати - декларація

Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з декларацією, зарплата мера Львова у 2015 році становила 107 тис. 322 грн.

Також Садовий задекларував позику у «ПриватБанку» у розмірі 80 тис. 546 грн на оплату навчання за програмою «Лондон Кваторіал Програм» у Великій Британії.

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З нематеріальних активів мер Львова задекларував право на торговельну марку «Самопоміч», на яку набув право використання у 2006 році. Очевидно, що йдеться про знак громадської організації «Самопоміч», оскільки партія «Об`єднання «Самопоміч» була створена пізніше.

Згідно з декларацією, мера Львова не має нерухомого майна та транспортних засобів.

Дружина мера – Катерина Кіт-Садова задекларувала доходи за 2015 рік у розмірі 752 тис. 233 грн, всі ці кошти отримані як зарплата у ПрАТ «Телерадіокомпанія Люкс» (холдинг, що об`єднує усі медіа-активи ТРК). Також Кіт-Садова задекларувала 15 тис. 950 грн допомоги по догляду за дитиною до трирічного віку (подружжя Садових має п`ятьох синів).

Крім того, вона отримувала позику у «ПриватБанку» у розмірі 114 тис. 299 грн і безвідсоткову позику від ПрАТ «Телерадіокомпанія Люкс» у розмірі 1 млн грн.

На рахунку у «ПриватБанку» дружина мера має 45 тис. 234 грн та 15 тис. доларів США готівкою.

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Крім того, згідно з декларацією, Кіт-Садова є кінцевим бенефіціаром медіа-компаній: «Телерадіокомпанія Люкс», «Радіо «Континент», «Телевізійна та радіомовна компанія «Люкс», «Контакт-Інформ», «Вісма-Радіо-ТБ», «Радіокомпанія Люкс»», «Захід.нет», а також ТзОВ «Королівський двір» (заклад громадського харчування у Львові).

У власності дружини є автомобіль Mersedes Benz Viano 2012 року випуску, земельна ділянка у Львові площею 702 кв. м і житловий будинок у Львові площею 660,4 кв. м, де і проживає міський голова Львова з дружиною, п’ятьма дітьми і тещею.