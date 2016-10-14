"Кримських диверсантів" Панова і Захтея перевезли із Сімферополя в московське "Лефортово"

Про це повідомляє Медуза з посиланням на членів Громадської спостережної комісії Москви Зою Свєтову і Єву Меркачеву, які відвідали 13 жовтня ізолятор з плановою перевіркою.

Панов і Захтей розповіли, що були перевезені із Сімферопольського СІЗО до Москви в ніч на 7 жовтня (за три дні до того, як суд у Сімферополі продовжив їм арешт).

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За словами Свєтової, на руках Панова і Захтея видно «криваві рани від наручників» і синці, які «залишилися ще з затримання в серпні 2016 року».

Причини переведення Панова і Захтея до Москви невідомі. За їх власними словами, слідчих дій в Москві з ними не проводили.

Про можливе етапування Євгена Панова та Андрія Захтея з Криму 7 жовтня повідомила Кримська правозахисна група. Таке припущення було зроблено через те, що заарештованих, за словами їхніх родичів, вивезли з СІЗО разом з речами, пояснила сайту «Крим.Реалії» керівник групи Ольга Скрипник.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійснення «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують у російській спецслужбі, «одним із організаторів планованих терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція, в свою чергу, відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.