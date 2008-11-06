Хто і де мітингує завтра в Києві

Акції з нагоди чергової річниці Жовтневої революції завтра у Києві планують провести 8 партій та організацій.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань внутрішньої політики КМДА, найбільшу кількість учасників планують залучити до святкування річниці Жовтневої революції комуністи.

Зокрема, передбачається, що 15 тисяч осіб візьмуть участь у ході від станції метро “Арсенальна” по вулиці Грушевського і Європейською площею до Майдану Незалежності. Про це йдеться у заявці міської організації Комуністичної партії України. Також коміністи планують пікетувати Секретаріат Президента України.

Крім того, окремою заявкою КПУ повідомляє про ще одну акцію за участю 8 тисяч осіб, що пройде з 9.00 до 16.30. Її учасники також пересуватимуться від Арсенальної площі до Майдану Незалежності.

На Бесарабській площі Ленінська комуністична спілка молоді України з 8.00 до 16.00 організовує мітинг з нагоди річниці Жовтневої революції. Планується залучити близько 2 тисяч осіб.

Акцію “Ланцюг скорботи” проведе цього дня столична організація Української народної партії, залучивши до неї 5 тисяч осіб. Учасники заходу планують пройти від пам’ятника Леніну до Майдану Незалежності, по Європейській площі, а далі - до Кабінету міністрів України, Верховної Ради і до Арсенальної площі. Захід запланований для проведення з 9.00 до 21.00.

На Михайлівській площі Українська партія з 17.00 влаштовує панахиду. У заявці йдеться про 300 осіб.

Соціалістична партія України організовує 7 листопада маніфестацію, у якій планується участь 500 осіб. Акція проходитиме з 9.30. Збір учасників відбудеться на Арсенальній площі, після чого маніфестанти пройдуть колонами також на Європейську площу.

Водночас Українська національна асамблея проведе завтра біля Секретаріату Президента акцію протесту з 8.00 до 20.00. Згідно із заявкою, передбачено залучити до цього заходу близько тисячі осіб.

Там же ГО “Антикомуністичний трибунал” планує провести мітинг з залученням тисячі осіб. Час проведення акції – з 8.00 до 18.00.

ВО “Свобода” 7 листопада організовує акцію під назвою “Злочини комунізму мають бути засуджені, комуністична ідея - заборонена“ на Майдані Незалежності. Триватиме вона з 8.00 до 22.00. У заявці вказано участь тисячі осіб.