Податкова міліція накрила підпільний... асфальтовий завод
Описано і вилучено 180 тонн сировини
У Кривому Розі Дніпропетровської області співробітники обласного управління податкової міліції ДПАУ закрили нелегальний асфальтовий завод, що діяв упродовж року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив прес-офіцер управління податкової міліції Олександр ГРОМАДСЬКИЙ.
Організатором підпільного виробництва є 50-річний житель Кривого Рогу. На заводі працювали 19 чоловік. Виробництво асфальту і бітуму здійснювалося на устаткуванні кустарного виробництва.
Щомісячна виробнича потужність підпільного заводу становила 2 тисячі тонн асфальту і 1 тисячу тонн бітуму.
Під час перевірки співробітниками податкової міліції було описано і вилучено 180 тонн сировини, гусеничний трактор, каток для укочування асфальту, «КамАЗ» з причепом. Всього з незаконного обороту вилучено товарно-матеріальних цінностей, сировини і устаткування на загальну суму 2 млн. грн.
Ведеться розслідування.