Податкова міліція накрила підпільний... асфальтовий завод

У Кривому Розі Дніпропетровської області співробітники обласного управління податкової міліції ДПАУ закрили нелегальний асфальтовий завод, що діяв упродовж року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив прес-офіцер управління податкової міліції Олександр ГРОМАДСЬКИЙ.

Організатором підпільного виробництва є 50-річний житель Кривого Рогу. На заводі працювали 19 чоловік. Виробництво асфальту і бітуму здійснювалося на устаткуванні кустарного виробництва.

Щомісячна виробнича потужність підпільного заводу становила 2 тисячі тонн асфальту і 1 тисячу тонн бітуму.

Під час перевірки співробітниками податкової міліції було описано і вилучено 180 тонн сировини, гусеничний трактор, каток для укочування асфальту, «КамАЗ» з причепом. Всього з незаконного обороту вилучено товарно-матеріальних цінностей, сировини і устаткування на загальну суму 2 млн. грн.

Ведеться розслідування.