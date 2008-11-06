СБУ затримала заступника начальника Дністрянської митниці

Співробітники спецпідрозділу боротьби з корупцією й організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Вінницькій області спільно із працівниками слідчого відділу прокуратури Вінницької області 4 листопада затримали заступника начальника Дністрянської митниці, який підозрюється у хабарництві.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі УСБУ.

Згідно з повідомленням, заступника начальника митниці було затримано в його робочому кабінеті в момент передачі йому хабара від підприємця за незаконне сприяння в ухилянні від митного контролю й оформлення вантажу, що переміщувався через митний кордон України. Під час огляду місця події в столі митника було виявлено та вилучено ще 6,6 тис. гривень і 3 тис. доларів США, походження яких встановлюється.

За даним фактом прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодекса України (одержання хабара посадовою особою).

Ведеться слідство.