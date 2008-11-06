Донецький адмінсуд дозволив транслювати російські телеканали

Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним встановлення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення обмежень з ретрансляції каналів кабельного телебачення.

Про це УНІАН повідомив адвокат Олександр НІКІФОРОВ, співробітник Адвокатської фірми «Головань і Партнери», яка представляла інтереси ТОВ «Імпульс», що ретранслює телепрограми і передачі в кабельних мережах.

За словами адвоката, 5 листопада суд визнав незаконним встановлення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення обов`язку суб`єктів господарювання сплачувати ліцензійний збір при отриманні ліцензії провайдера програмної послуги.

Також суд визнав, що незаконним є складання додатку до ліцензії провайдера програмної послуги, яким Національна рада встановлює винятковий перелік телепрограм і передач, які провайдер має право ретранслювати в кабельних мережах.

Таким чином, сказав О.НІКІФОРОВ, суд захистив право ТОВ «Імпульс» на свободу здійснення господарської діяльності, а також свободу на безперешкодну передачу інформації, гарантовану ст. 10 Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У розгляді справи брала участь Асоціація «Укртелемережа».

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з телерадіомовлення своїм рішенням від 1 жовтня 2008 року зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм.

Проте деякі місцеві органи влади ухвалили рішення, якими зобов`язали операторів кабельного телебачення відновлювати ретрансляцію російських телеканалів.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що звернеться до Генеральної прокуратури України з приводу перевищення повноважень органів місцевої влади і втручання в сферу її компетенції.