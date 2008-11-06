МВФ може перервати надання кредиту Україні

Контроль за використанням кредитних коштів МВФ, що надаються Україні, здійснюватиме Національний банк України. Про це заявив в ефірі «5 каналу» Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Балаш ХОРВАТ.

Він підкреслив, що саме НБУ і надаватиме МВФ інформацію про використання коштів.

При цьому Б.ХОРВАТ підкреслив, що видача кредитних траншів може бути припинена у випадку, якщо Україна порушуватиме узяті на себе зобов`язання. І головним чинником при цьому буде розмір дефіциту держбюджету.

«Для нас найважливішим критерієм для виділення наступного транша буде рівень бюджетного дефіциту. Якщо витрати бюджету будуть великі – тоді уряд повинен буде знайти кошти (для оздоровлення фінансового сектору – УНІАН) з цих витрат, – вони повинні бути зменшені, і рівень дефіциту повинен бути зменшений. Якщо дефіцит буде значно більше рівня, з яким ми згодні, то це стане проблемою, і Виконавча рада МВФ може ухвалити рішення, що Україна не може одержати наступний транш доки ця проблема не буде вирішена», - відзначив Б.ХОРВАТ.

Він уточнив, що кредит у розмірі 16,43 млрд. доларів Україна зможе одержувати щоквартальними траншами протягом двох років. Процентна ставка на кредит буде плаваючою і залежатиме від рівня світової процентної ставки і від суми наданого кредиту. «Приблизно, це 4%», - сказав Б.ХОРВАТ.

Разом з тим розмір ставки може бути збільшений, якщо розмір кредиту в чотири рази перевищить резервну квоту. (На сьогодні загальний розмір кредиту в сумі 16,43 млрд. дол. перевищує резервну квоту в 8 разів – УНІАН).

Також Б.ХОРВАТ уточнив, що повертати кошти Україна повинна буде розпочати через два роки після отримання кредиту. Його потрібно буде погасити за два роки, відзначив Постпред МВФ. «Це означає, що за два роки Україна повинна буде виплатити ежеквартельно основну суму. Процентну ставку треба буде платити щокварталу протягом терміну дії кредиту», - сказав Б.ХОРВАТ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в об`ємі 16,43 млрд. доларів США з метою укріпити довіру до фінансового сектору і допомогти економіці країни, що постраждала в результаті світової фінансової кризи.

Програма розрахована на два роки, і МВФ готовий відразу направити Києву 4,5 млрд. дол.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, 6 листопада, заявив, що перший транш ресурсів МВФ Україна одержить протягом найближчих 3-5 днів. Дані ресурси будуть зараховані до валютних резервів Національного банку України.