Індекси на американських біржах падають

За підсумками торгів на біржах США 6 листопада всі американські індекси значно впали, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Індекс Dow Jones впав на 443,16 пункта (4,85 відсотка) і на момент закриття становив 8696,11 пункта. Nasdaq втратив 72,94 пункта (4,34 відсотка) і спустився до рівня 1608,70, а індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 впав на 47,89 пункта (5,03 відсотка) до позначки 904,88 пункта.

Таким чином, всупереч прогнозам більшості аналітиків, після виборів президента США американський фондовий ринок стрімко падає другий день поспіль (у середу Dow Jones впав на 5,05 відсотка, S&P 500 – на 5,27, а Nasdaq - на 5,53).

На думку експертів, ринок парадоксальним чином прореагував на звістку про зниження ставки рефінансування у Великобританії на півтора відсотки, а також Європейським центральним банком на півпроцента. Теоретично ці новини мали привести до зростання на фондовому ринку, проте учасники сприйняли рішучі заходи європейських центробанків як додаткову ознаку серйозних проблем в економіці.

Європейські та російські біржові індекси також значно впали за підсумками торгів 6 листопада.

Фондові ринки Європи продемонстрували спад на 5-8%, на тлі побоювань щодо стану європейської економіки, передає РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

До закриття торгів британський індекс FTSE 100 знизився на 5,70% - до позначки 4272,41 пункта.

Німецький DAX у четвер знизився на 6,84%, досягнувши 4813,57 пункта.

Французький індекс CAC за підсумками торгів впав на 6,38% - до 3387,25 пункта.

РТС втратив 6,3 відсотка, а ММВБ - 9,62 відсотка.