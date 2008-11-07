Порошенко: фонд гарантування вкладів за тиждень зросте на 1 млрд. грн.

Суму коштів Фонду гарантування вкладів упродовж найближчого тижня буде збільшено на 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

За його словами, ці кошти буде надано за рахунок перевищення доходів над витратами НБУ за 2008 рік. Відповідні зміни до кошторису Нацбанку було внесено радою НБУ на позачерговому засіданні 15 жовтня ц.р.

При цьому П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що існує два шляхи збільшення Фонду гарантування вкладів. Перший полягає в тому, що Нацбанк передасть Фонду 1 млрд. грн. безоплатно, а не шляхом надання кредиту, як це заявлялося раніше. Другий шлях – перерахування 1 млрд. грн. Нацбанком до бюджету з подальшим зарахуванням цих коштів до Стабілізаційного фонду, з якого вони й будуть направлені на збільшення Фонду гарантування вкладів.

П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що таке збільшення Фонду гарантування вкладів стало можливим після ухвалення антикризового закону.

Загальна сума коштів, закумульованих Фондом гарантування вкладів на 1 жовтня 2008 року становила 1 млрд. 689 млн. грн.