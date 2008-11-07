Будівельники надавали Тимошенко нових ідей

Будівельники виступають із пропозицією про участь держави в добудові об`єктів житлового будівництва з готовністю не менше 40%.

Як передає кореспондент УНІАН, із такою пропозицією виступили представники будівельних організацій вчора на нараді з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО з питань стабілізації роботи будівельної галузі.

За словами голови Ради директорів Української будівельної асоціації Льва ПАРЦХАЛАДЗЕ, участь держави в добудові таких об`єктів, на думку будівельників, може бути забезпечена за допомогою кредитування або цільової участі.

Також, повідомив Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ, представники будівельних компаній запропонували ввести заборону на підвищення ставок за вже виданими іпотечними кредитами й тимчасову заборону на вилучення квартир у випадку, якщо покупець не в змозі виплачувати кредит.

Крім того, будівельники запропонували ввести кримінальну відповідальність чиновників за невчасну видачу дозвільних документів для будівництва.

Також представники будівельних компаній виступили з пропозицією встановити максимальний рівень рентабельності при виробництві будматеріалів на рівні 15%.

Українську будівельну асоціацію (УБА) створено в травні 2005 року й сьогодні вона об`єднує понад 200 компаній. УБА є найбільшим в Україні об`єднанням будівельників, інвесторів і девелоперів. Місія УБА - сприяти покращенню інвестиційного клімату й розвитку будівельної галузі в Україні. Головна мета УБА - представлення і захист інтересів будівельників та інвесторів на ринку України. Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ також є головою Ради директорів девелоперської компанії «XXI Століття».