Суд розвів правих та лівих на Майдані під дві скульптури

Вчора ввечері Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив вимоги КМДА та обмежив проведення сьогодні масових акцій лівими та правими силами на Майдані Незалежності.

Про це повідомив УНІАН начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК.

Тобто, за його словами, представники політичних сил лівого спрямування можуть проводити свої акції на Мадані Незалежності лише біля стели Незалежності, а праві сили – навпроти, біля скульптури Архангела Михаїла.

Рух транспорту Хрещатиков перекриватись сьогодні не буде впродовж цілого дня.

Як повідомляв УНІАН, на 7 листопада заявки про проведення у Києві акцій подали 8 політичних сил.