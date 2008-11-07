Держкомстат оприлюднив інфляцію за жовтень

В Україні в жовтні до вересня 2008 року зафіксовано інфляцію на рівні 1,7%. У жовтні ц.р. до жовтня 2007 року інфляція становила 23,2%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, з початку поточного року (за січень-жовтень 2008 року (до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 18%. Індекс споживчих цін за січень-жовтень 2008 року, порівняно з відповідним періодом 2007 року, збільшився на 25,8%.

Як повідомляє Держкомстат, ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в жовтні 2008 року до жовтня 2007 року виросли на 29,4% (у січні-жовтні до січня-жовтня 2007 року виросли на 38%), зокрема, на харчові продукти - на 29,8% (виросли на 39,3%), хліб і хлібопродукти - на 33,9% (34,3%), зокрема на хліб - на 31,2%, макаронні вироби - на 27,9%, кондитерські вироби з борошна - 24,8%, м`ясо та м`ясопродукти - на 35,9% (40,4%), рибу та рибопродукти - на 22,3% (18,5%), молоко, сир і яйця - виросли на 18,8% (35%), зокрема на молоко - на 19,2%, селянський і твердий сир - на 19,3%, на яйця - на 20,5%, на масло та жири - на 32,1% (64%), зокрема на масло - виросли на 11,9%, олію соняшникову – на 12,7%, харчові тваринні жири – на 92,4%. Ціни на фрукти в жовтні ц.р. до жовтня 2007 року виросли на 50,2% (у січні-жовтні до січня-жовтня 2007 року виросли на 75%). На овочі, зокрема картоплю, ціни виросли на 13,3% (у січні-жовтні до січня-жовтня 2007 року - на 39,3%), зокрема на картоплю - на 10,6%. На цукор - виросли на 19,5% (16,8%), кондитерські вироби цукристі - на 25,2% (22,9%), безалкогольні напої - 19,7% (17,3%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в жовтні 2008 року до жовтня 2007 року подорожчали на 19% (у січні-жовтні до січня-жовтня 2007 року - на 13,4%), ціни на одяг і взуття виросли на 2,7% (2,6%), зокрема ціни на одяг в жовтні виросли на 2,7%, взуття - на 2,7%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в жовтні до жовтня 2007 року подорожчали на 18,2% (12%), зокрема квартплата виросла на 35,6% (17,9%), ціни на зміст і ремонт житла виросли на 15,8% (14,9%), каналізацію - на 48,3% (29,7%), воду – 42,1% (26,9%), ціни на електроенергію в жовтні не змінилися, на природний газ виросли на 14%, на гарячу воду і опалення - виросли на 14% (9,1%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла в жовтні до жовтня 2007 року виросли на 8,9% (у січні-жовтні до січня-жовтня 2007 року - на 6,3%), зокрема меблі, килими та інші види підлогового покриття подорожчали на 10,1% (8,2%), домашній текстиль - на 5,5% (4,5%), побутова техніка - на 4,6% (2,8%).

Вартість послуг охорони здоров`я в жовтні до жовтня 2007 року зросла на 19,8% (у січні-жовтні до січня-жовтня 2007 року - на 18,6%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування - на 14,9% (14,8%), амбулаторні послуги подорожчали на 24,7% (22,1%).

Ціни в транспорті в жовтні до жовтня 2007 року виросли на 27,2% (у січні-жовтні до січня-жовтня 2007 року - на 24,6%), зокрема на придбання транспортних засобів - виросли на 5,8% (5,9%), пальне та мастила - на 28,8% (42,3%), транспортні послуги - на 37,6% (26,6%) (пасажирський залізничний транспорт - на 21,1% (16,9%), пасажирський автодорожній транспорт - на 41,4% (28,9%).

Ціни у сфері зв`язку в жовтні виросли на 4,1% (у січні-жовтні до січня-жовтня 2007 року - знизилися на 0,5%), поштові послуги подорожчали на 42,8%, вартість телефонних і телефаксових послуг виросла на 5%.

Ціни у сфері відпочинку та культури в жовтні виросли на 9,4% (7,1%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- та комп`ютерного устаткування знизилася на 2,3% (знизилася на 3,1%), вартість відпочинку і послуг культури - виросла на 19,4% (14,3%), газети, книги та канцелярські товари подорожчали на 11,8% (10,2%).

Ціни у сфері освіти в жовтні до жовтня 2007 року виросли на 28,9% (у січні-жовтні до січня-жовтня 2007 року - на 20,5%), зокрема дошкільна та початкова освіта подорожчала на 33,2% (28,3%), середня освіта - на 26,5% (19,5%), вартість вищої освіти збільшилася на 27,8% (18%).

Вартість послуг ресторанів і готелів в жовтні до жовтня 2007 року виросла на 29,3% (у січні-жовтні до січня-жовтня 2007 року - на 28,4%).

Довідка УНІАН. В Україні в жовтні 2007 р. до жовтня 2006 року інфляція становила 14,8%, у січні-жовтні до аналогічного періоду 2006 року - 12,2%. У жовтні 2007 р. проти вересня 2007 р. інфляція становила 2,9%, у січні-жовтні 2007 р. (до грудня 2006 року) - 11,7%.

У липні Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні 2008 року становитиме 11,7%, зростання ВВП – 5,5%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України 2008 року з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, 2006 року - 11,6%, 2005 року - 10,3%.

У липні уряд погіршив прогноз зростання інфляції за підсумками 2008 року з 9,6% до 15,3%, індексу цін виробників промпродукції - з 19,2% до 24,6%.