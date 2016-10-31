У НАЗК назвали суму штрафу за невчасне подання е-декларації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу за завершення першого етапу е-декларування.

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"Хотів би нагадати суб'єктам декларацій, що у разі несвоєчасного подання настає відповідна адміністративна відповідальність... Якщо суб'єкт декларування подав несвоєчасно декларацію без поважних причин - тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 850-1700 гривень", - заявив Радецький.

"Несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані також тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів. Це 1700-3400 гривень", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.

На сьогодні у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 120 тис. 954 документів.