У Києві студенти намагалися розмалювати пам’ятник Чорноволу

Сьогодні вночі на вулиці Грушевського у Києві декілька осіб намагались облити фарбою пам’ятник В’ячеславу Чорноволу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники Служби безпеки України затримали кількох осіб, у яких вилучили аерозольні балони з фарбою червоного кольору, гумові рукавиці, наповнені цією ж фарбою, пов’язки на обличчя.

Затримані виявились студентами київських вузів, які за грошову винагороду погодились на пропозицію особи, з яким одна зі студенток познайомилась через Інтернет, здійснити написи «агітаційного змісту».

На місце події було викликано наряд міліції, затриманих доставлено до Печерського РУГУ МВС у м. Києві.