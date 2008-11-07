У Києві студенти намагалися розмалювати пам’ятник Чорноволу
10:33, 07 листопада 2008Суспільство
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Затримані - у Печерському РУГУ МВС
Сьогодні вночі на вулиці Грушевського у Києві декілька осіб намагались облити фарбою пам’ятник В’ячеславу Чорноволу.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники Служби безпеки України затримали кількох осіб, у яких вилучили аерозольні балони з фарбою червоного кольору, гумові рукавиці, наповнені цією ж фарбою, пов’язки на обличчя.
Затримані виявились студентами київських вузів, які за грошову винагороду погодились на пропозицію особи, з яким одна зі студенток познайомилась через Інтернет, здійснити написи «агітаційного змісту».
На місце події було викликано наряд міліції, затриманих доставлено до Печерського РУГУ МВС у м. Києві.
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