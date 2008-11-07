ДТП на трасі Одеса-Мелітополь: 6 поранених

На Миколаївщині, поблизу райцентру Березанка, на 82 кілометрі автошляху Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, сталося зіткнення двох легкових автомобілів «ДЕУ-Ланос» і «ВАЗ-2107».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок ДТП постраждали 6 людей, із них 5-річна дитина. Постраждалих з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до центральної райлікарні. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території країни зареєстровані 136 автоаварій, в яких загинули 13 і травмовані 140 людей.