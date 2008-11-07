На міжбанку пішли вниз і долар, і євро, і рубль

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань до 5,7950/5,8225 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Ціни на російську валюту знизилися до 0,2130/0,2155 грн., котирування євро-гривні пішли вниз - 7,4105/7,4555

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали до 1,2743/45 (четвер - 1,2910/12).