Українцеві світить довічне за вбивство чотирьох жінок у Підмосков'ї

Слідство пред`явило звинувачення громадянинові України у вбивстві у різний час чотирьох жінок на території регіону, повідомили РІА Новости у Слідчому управлінні Слідчого комітету при прокуратурі (СКП) РФ по Московській області.

Підозрюваний у серії вбивств у Московській області в даний момент затриманий і за рішенням суду поміщений під варту. За інформацією управління, всі чотири вбивства розслідувалися в рамках різних кримінальних справ по частині 1 статті 105 УК РФ (вбивство), що припускає санкцію у вигляді позбавлення волі на термін від шести до 15 років позбавлення волі.

"Аналіз вказаних вище кримінальних справ дозволив виділити деякі загальні особливості злочинів. Це дало підставу припускати, що всі чотири вбивства здійснено однією людиною, що має автомобіль і можливість його використання в нічний час", - відзначили в управлінні. Слідчі з`ясували, що українець, котрий проживав в Орехово-Зуєво, працював охоронцем на одному з підприємств міста. "У вільний від основної роботи час підозрюваний займався приватними перевезеннями на своєму автомобілі, часто знайомився з жінками", - додається в повідомленні. У підозрюваного був виявлений мобільний телефон, викрадений у однієї з загиблих, а також одержані інші неспростовні докази причетності його до злочинів, повідомили в управлінні. "В ході проведених допитів він зізнався в скоєних злочинах, детально показав в ході перевірки свідчень на місці, як здійснював вбивства. Як встановило слідство, дві свої жертви він задушив петлею-зашморгом, зробленою з їх власного одягу, а дві інших жінки він втопив", - уточнюється в повідомленні СУ СКП РФ.

Тепер громадянина України звинувачують за пунктом "а" частини 2 статті 105 УК РФ (вбивство двох або більш за осіб), яка передбачає ув`язнення на термін від восьми до двадцяти років, або довічне позбавлення волі.