У Львові побилися ліві і праві

У Львові святкування річниці Жовтневої революції розпочалося локальними сутичками між представниками різних політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, біля монументу Слави на вулиці Стрийській зібралися представники ряду політичних сил з метою відзначення річниці Жовтневої революції, а також противники проведення цих акцій – представники правих та націоналістичних сил.

Незважаючи на присутність на площі близько тисячі працівників міліції, спецпідрозділу «Беркут», пожежних машин, машин швидкої допомоги, учасники акції прорвали кордони міліції, внаслідок чого відбулися локальні сутички між представниками Української партії, Конгресу українських націоналістів та ВО «Свобода» з прихильниками КПУ і ПСПУ.

Представники «Свободи» розірвали декілька плакатів комуністів і на даний час у щільному оточенні працівників міліції палять прапори із символікою КПУ та інші прапори, які принесли із собою.

З метою уникнення масових сутичок представників лівих сил вивезли з місця проведення акції спеціально виділеним автобусом, у бік якого представники ВО «Свобода» кидали яйця і флагштоки від прапорів.

Представники Конгресу українських націоналістів та Української партії в оточенні спецпідрозділу «Беркут» скандують: «Комуняку на гілляку!», а представники «Свободи» неподалік монументу Слави продовжують палити червоні знамена.

Як сказав журналістам начальник міського управління ГУ МВС України у Львівській області Ігор ЦІКАЛО, правоохоронці не затримали за порушення громадського порядку жодного учасника акцій. Також не будуть притягуватися до відповідальності особи, які демонстративно палили комуністичну символіку та прапори біля монументу Слави.

«Ну, принесли щось, якісь тряпки, і палили. За що їх притягувати до відповідальності?», - сказав він.

Сьогодні о 5-й годині ранку Львівський окружний адміністративний суд заборонив проведення будь-яких масових заходів біля монументу Слави у Львові з метою недопущення сутичок та провокацій. Цією постановою було заборонено проведення заходів політичним силам, які подали заявки: львівській міській організації Української партії, що мала намір провести мітинг під гаслом «Нюрнберг - для комуністів!»; представникам ВО «Свобода», які планували акцію протесту проти зібрання лівих сил; представникам львівського обласного комітету КПУ, які подали заявку на проведення мітингу під гаслом «Революція 17-го року знову на часі! Владу – народу!».