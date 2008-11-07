Тойота скорочує половину співробітників

Японські компанії-виробники автомобілів оголошують про скорочення робочих місць, скорочення виробництва і можливе заморожування нових проектів, повідомили у п`ятницю японські ЗМІ. Компанія Toyota у четвер оголосила про корінний перегляд виробничих планів у зв`язку з впливом світової кризи на рівень продажів. За попередніми підрахунками за поточний рік рівень продажів цієї компанії впав на 6,3%, а прибуток - на 47,6%. "Компанія ще ніколи не опинялася в такому скрутному становищі, ситуація дійсно украй важка", - заявив заступник президента компанії Тойота Міцуо Кіносіта (Mitsuo Kinoshita). "Кажучи відверто, ситуація погіршується з кожним днем і з кожним тижнем, і важко прогнозувати, на якому рівні вона стабілізується", - повідомив Кіносіта. У розрахунках до березня майбутнього року компанія сподівається одержати всього лише третину від планованого раніше прибутку. До березня майбутнього року Тойота планує скоротити 3 тисячі співробітників, що становить половину тих, що нині працюють в компанії. Компанія Nissan оголосила про зниження виробництва на 200 тисяч автомобілів і скороченні 2,5 тисячі співробітників в США і Іспанії і тисячі - в Японії. Компанія Mazda збирається скоротити виробництво на 70 тисяч автомобілів від запланованих 1,12 мільйона. Асоціація автоторгівлі опублікувала минулого тижня дані, згідно яким за жовтень цього року продаж автомобілів впав на 13,1% в порівнянні з тим же періодом минулого року і становив 233,922 тисячі автомобілів - найнижчий рівень за останні 40 років.

РИА Новости