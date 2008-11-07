Через НБУ українські туристи матимуть проблеми за кордоном?

Туристичний ринок України страждає від дії постанов Національного банку України щодо розрахунків з нерезидентами українських туроператорів (№319 від 11.10.2008 року «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» і №328 від 16.10.2008 року «Про внесення змін в постанову правління НБУ №319 від 11.10.2008 року»).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації лідерів турбізнесу України.

«Через забороні НБУ здійснювати розрахунки у валюті з нерезидентами за імпорт продукції, яка не ввезена на територію України, ситуація на туристичному ринку України близька до критичної», - сказано в заяві Асоціації лідерів турбізнесу України.

За словами президента Асоціації Тараса ДЕМУРИ, якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, туроператорам доведеться згортати свою роботу. «Ми не можемо відправляти туристів без фінансової передоплати їхнього туру нашим партнерам – їх просто в один день можуть не поселити в готель», - зазначив він.

Туроператори вимагають від НБУ скасувати дії цих постанов.

На думку учасників ринку, ці постанови унеможливлюють роботу туроператорів у виїзному туризмі, оскільки їхні партнери перебувають за кордоном і є нерезидентами, а послуги, які вони надають, – мешкання в готелях, екскурсії – є продуктом, який не ввозиться на територію України. Тому більшість великих туроператорів наступного тижня вже не зможуть повноцінно працювати і гарантувати українським туристам нормальний відпочинок за кордоном.

Як повідомлялося, НБУ заборонив кредитувати у валюті імпортерів, які не мають джерел валютної виручки. Крім того, Нацбанк не дозволив фінустановам виконувати клієнтські заявки про придбання валюти для дострокового виконання їхніх зобов`язань і розрахунків з нерезидентами за товари та послуги без їх фізичного ввезення на територію країни.