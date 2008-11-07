В Україні похолоднішає до -12°

На вихідних на території України очікується похолодання.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 8 листопада, утримається мінлива хмарність. Без опадів.

Температура вночі 2-7°морозу, на сході подекуди 10-12° морозу, у Криму, на півдні Одещини та в більшості західних областей від 1° морозу до 4° тепла; вдень в Україні 2-7° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

9-10 листопада також без опадів. Температура вночі 2-7° морозу, на півдні та крайньому заході країни від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та Південному узбережжі Криму 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 9-14° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

11-12 листопада також опадів не очікується, лише 12 листопада в Криму та місцями на півдні Лівобережжя невеликий дощ. Температура вночі 0-6° морозу, вдень 4-10° тепла; у південній частині та на крайньому заході країни вночі від 3° морозу до 3° тепла, на узбережжі морів до 7° тепла, вдень 7-13°, в Криму до 15°.

Завтра у Києві та області утримається мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.

9-10 листопада невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

На 11-12 листопада у столиці та області опадів також не очікується. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

Впродовж 13-16 листопада, як прогнозують синоптики, температура вночі дещо підвищиться, вдень утримається в попередніх межах.