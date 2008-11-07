Гриценко боїться кредиту МВФ

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО не виключає, що кошти кредиту Міжнародного валютного фонду може бути використано неефективно - «в ручному режимі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

Депутат зазначив, що в прийнятому Верховною Радою антикризовому законі не передбачене недопущення корупційного використання коштів.

«Я боюся цього кредиту. Психологічно я - за, але боюся, що він буде неефективно використаний… (У антикризовому законопроекті – УНІАН) немає заходів з недопущення корупції, пов`язаної з управлінням багатомільярдними коштами. Отже, у ручному режимі хтось буде, в лапках, дуже ефективно використовувати багатомільярдні кошти, які потім ми виплачуватимемо…», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі та допомогти економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

Президент Віктор ЮЩЕНКО 6 листопада заявив, що перший транш ресурсів МВФ Україна отримає протягом найближчих 3-5 днів. Ці ресурси буде зараховано до валютних резервів Національного банку України.