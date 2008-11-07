На Львівщині 4-річна дитина захворіла на дифтерію

У Пустомитівському районі Львівської області зареєстровано випадок захворювання 4-річної дитини на дифтерію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України з посиланням на Львівську обласну СЕС, обстежуються також 5 осіб, які перебували з дитиною у контакті.

Загалом за 9 місяців цього року в Україні на дифтерію захворіло 46 осіб, з яких 8 дітей. Померло 5 осіб. Торік було зафіксовано 9 летальних випадків.