Топ-10 найприбутковіших менеджерських професій у США

Заробітна плата американських професійних менеджерів старшої ланки, або так званих "білих комірців", 2008 р. в середньому становила 114 тисяч доларів на рік і демонструвала упевнене зростання за п`ять років - з 95,5 тисяч в 2004-му, підрахував журнал Forbes.

За іронією долі, до списку найприбутковіших менеджерських професій ввійшли фінансисти і девелопери, чия сфера діяльності вкинула у вир кризи світову економіку, зазначає РІА “Новости”, наводячи дані журналу.

Очолив топ-10 портфельний менеджер-директор з середньою зарплатою в 130,4 тисячі доларів, за ним іде директор з питань розвитку - середній дохід 121,9 тисячі доларів, замикає першу "трійку" гендиректор, який формує концепцію управління і використання ресурсів, включно з кадровими. Його середній заробіток цього року - 121,5 тисячі доларів з найвищими ставками в компаніях, чий бізнес пов`язаний з медициною.

Інженер-управлінець з доходом 113 тисяч доларів в рік став на четвертій позиції в рейтингу самих високооплачуваних "білих комірців" в США, за ним ідуть операційний директор із заробітною платою в 112 тисяч доларів і директор з управління інформаційними системами - із 107 тисячами доларів. До речі, темпи зростання доходів в останньому прошарку "білих комірців" склав 17% за п`ятирічку.

Майже зрівнялися в доходах менеджер з продажу і головний аудитор, одержуючі по 107 тисяч доларів з невеликою різницею в кількасот доларів на користь першого.

Як можна було чекати, найбурхливіші темпи зростання власних доходів продемонстрували фінансові директори, що піклуються про фінансову звітність, прибутки і витрати компанії. Їх заробітна плата за 5 років зросла на 29,5% до в середньому 105 тисяч доларів в рік.

Замикає десятку найпрестижніших менеджерських спеціалізацій директор з інформаційної безпеки. Його річний дохід в середньому становить 106,7 тисячі доларів на рік.

Forbes наголошує, що дані одержані в результаті аналізу доходів бездоганних професіоналів верхнього ешелону в 11 галузях американської індустрії.