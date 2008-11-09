УБОЗ ліквідував підпільний горілчаний завод, який працював на пів-України

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області викрили злочинну групу, учасники якої створили потужний підпільний горілчаний завод в селі Шпанів Рівненського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За словами заступника начальника ГУБОЗ МВС України Вадима ЛАШУКА, зловмисники налагодили масове виробництво фальсифікованої алкогольної продукції із використанням підроблених марок акцизного збору. Контрафактну горілку вони реалізовували через низку підприємств на території Рівненської, Закарпатської, Чернівецької, Львівської Тернопільської, Хмельницької та Житомирської областей. Покупці фальсифікованого алкоголю забезпечувалися комплектом підробних документів, необхідних для бухгалтерського обліку (товаротранспортні накладні, сертифікати відповідності, копії ліцензій на право реалізації оптових партій алкогольної продукції тощо).

Під час спецоперації було проведено кілька оперативних закупівель алкогольної продукції та проведено її експертне дослідження. За висновкам експертів, горілка, придбана, зокрема, в кількох магазинах у м. Рівне та на гуртовому складі, - не відповідає обов’язковим вимогам якості, а також рецептурному складу алкогольного напою. Крім цього, дослідження підтвердили: фальсифікований алкоголь виготовлено в заводських умовах із використанням відповідного технологічного устаткування.

Під час проведення санкціонованого обшуку на підпільному заводі оперативники УБОЗ вилучили сурогату на суму майже 3 млн. грн.: 400 тисяч пляшок алкогольних напоїв різних найменувань із підробленими марками акцизного збору. Також було знайдено 140 тис. марок акцизного збору з явними ознаками підробки та етикетки на алкогольні напої відомих торгівельних марок. На момент проведення операції у „тіньовій” гуральні знаходилося 40 працівників, які виготовляли контрафактну продукцію та завантажували її в автомобілі.

Загалом під час оперативно-розшукових заходів було проведено 18 санкціонованих обшуків, зокрема на двох державних підприємствах, а також за місцями роботи та фактичного проживання начальника регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА в Рівненській області.

За матеріалами УБОЗ слідчим управлінням обласної міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п`яти років позбавлення волі, зазначили в ГУБОЗ МВС України.