На Закарпатті відкриють міжнародний туристичний маршрут

Новий туристичний маршрут «Карпатський Єврорегіон», який проходитиме всіма країнами, на території яких розташовані гори Карпати, розроблений, ухвалений і запрацює вже незабаром.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань євроінтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму Закарпатської обласної державної адміністрації Ернест НУСЕР.

За його словами, рішення «Про міжнародний туристичний маршрут «Карпатський Єврорегіон» було схвалено під час 38-го засідання Ради «Карпатського єврорегіону», що днями проходимо саме в Закарпатській області.

Міжнародний туристичний маршрут «Карпатський Єврорегіон» (МТМ КЄ) розроблений Швейцарсько-українським проектом FORZA спільно з Головним управлінням з питань євроінтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму облдержадміністрації. Як звучить у рішенні, даний Проект сприятиме ландшафтному підходу до сталого управління лісовими ресурсами та охорони природи, що є важливою передумовою для успішного розвитку екотуризму.

За словами Е.НУСЕРА, розробка та створення Закарпатського туристичного шляху (в рамках міжнародного туристичного маршруту «Карпатський Єврорегіон») здійснюється спільно з природоохоронними організаціями, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими сторонами.

«Власне закарпатський маршрут – універсальний, складається з маршрутів і стежок різної протяжності і складності, передбачає інтеграцію в міжнародну мережу і спрямований до кордонів області з метою об’єднання в майбутньому з маршрутами сусідніх країн. Його привабливість у використанні наявної і перспективної інфраструктури (туристичні стоянки, притулки, турбази, агросадиби та ін.), включаючи унікальні природні об’єкти, історико-архітектурні, культурні та інші пам’ятки, враховує багатоетнічний та багатоконфесійний склад регіону», - сказав начальник Управління євроінтеграції.

Наразі, за словами Е.НУСЕРА, ініціатори створення маршруту чекають пропозицій від країн Карпатського єврорегіну після чого розпочнуть роботу з інвесторами.

Довідка УНІАН. Карпатський Єврорегіон найбільший з усіх нині існуючих Єврорегіонів. Об’єднує прикордоння семи країн - Чехії, України, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Сербії. З кожної туди входять по кілька адміністративно-територіальних одиниць. На сьогодні територія «Карпатського Єврорегіону» охоплює більше 161 тисячі квадратних кілометрів, на яких проживає понад 16 млн. осіб.

Згідно зі Статутом Міжрегіональної асоціації «Карпатський Єврорегіон», навесні 2008 року словацька сторона офіційно передала головування на наступні два роки Україні.