Жителі Нікополя досі цокотять зубами від холоду

У Нікополі Дніпропетровської області досі не розпочато опалювальний сезон.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

При цьому ОДА звинувачує у зриві початку опалювального сезону в місті мера Нікополя Сергія СТАРУНА.

«Через неспроможність міського голови Нікополя досягти домовленостей з НАК "Нафтогаз України" щодо отримання лімітів на газ та складання графіків погашення заборгованості за його використання, до розв’язання цього питання у Києві наразі підключилося керівництво Дніпропетровської області та Міністерство ЖКГ», - наголошується в повідомленні Управління преси та інформації.

Ситуація, що склалася в Нікополі, визнана на обласному рівні як надзвичайна. Нікополь – єдине із 13 міст на Дніпропетровщині, яке наразі не вирішило питання з отриманням лімітів на газ і не розпочало опалювальний сезон.

За дорученням Кабінету міністрів України до Нікополя прибув заступник міністра житлово-комунального господарства Сергій ЗІМІН. Він разом із заступником голови облдержадміністрації Віктором СЕРГЕЄВИМ провів нараду з розв’язання кризової ситуацію в місті. Учасники наради констатували бездіяльність місцевої влади.

В той же час керівництво Дніпропетровської області планує виділити з обласного бюджету 3 млн. грн. субвенції Нікополю для початку опалювального сезону протягом найближчих 10 днів.

Населення Нікополя станом на 1 жовтня 2008 р. становить 126,8 тис. осіб.