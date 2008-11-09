Вінничина перевиконала план з відбору контрактників для Збройних Сил

За підсумками 10 місяців поточного року у Вінницькій області на 4 % перевиконано план з відбору кандидатів для проходження служби за контрактом у Збройних Силах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на робочій нараді начальник Територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом Вінницького обласного військового комісаріату підполковник Михайло ДЗИГАЛЕНКО.

"Згідно Програми переходу Збройних Сил України на контрактний принцип комплектування, у 2008 році на нас покладалося завдання щодо залучення на військову службу за контрактом 380 осіб з Вінницької області. Вже сьогодні нами відібрано близько 400 кандидатів", – зазначив він.

За словами підполковника, хоч кандидатів для проходження служби за контрактом в області відібрано більше від запланованого, існує дефіцит людей на посади водіїв, стрільців, механіків та інших військових спеціальностей.

"Програма комплектування цією категорією військовослужбовців слабо виконується передусім через низькі соціальні гарантії. Особливо відлякує охочих служити низький рівень грошового забезпечення. Тому спостерігається певна плинність кадрів, коли військовослужбовці достроково чи із завершенням договору розривають контракт", – наголосив начальник Територіального центру.

За інформацією заступника начальника центру комплектування майора Олександра ПЛІВАЧУКА, згідно із Законом України “Про військову службу і військовий обов’язок” від 4 квітня 2006 року, на військову службу за контрактом можуть бути відібрані військовослужбовці з піврічною вислугою років, або громадяни України призовного віку, які мають вищу, неповну вищу, середньо-спеціальну, технічну чи професійно-технічну освіту.

"Фактично виходить, що будь-який позашкільний диплом є перепусткою до війська. Однак у нас є свої фахівці з відбору, психологи, члени медичної комісії, які прискіпливо відбирають кращих з бажаючих стати контрактниками", – зауважив майор О.ПЛІВАЧУК.