У Києві протестували «шалені пасажири»

У Києві відбулася акція протесту проти підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

Як передає «Кореспондент», на неї зібралися в неділю, 9 листопада, близько 300 киян.

Організатори акції з громадської молодіжної організації "Шаленi пасажири" розклали біля станції метро "Хрещатик" пофарбовані в блакитний колір автомобільні шини, які символізують нові жетони для проїзду в метро. Акція відбулася під гаслами: "Хай платять багаті!", "Ми проти подорожчання проїзду!".

За словами активіста організації Віталія АТАНАСЬЄВА, акція аполітична і спрямована на зниження цін на проїзд в громадському транспорті. "Без поліпшення якості і послуг підвищення тарифів відразу вчетверо абсолютне не виправдано. До того ж, рекламодавці платять скажені гроші за рекламу в метро - це близько 125 мільйонів гривень у рік. Метрополітен одержує з цих грошей всього 12 мільйонів гривень - решта грошей осідає в кишенях урядовців. Ми вимагаємо у міських властей скасувати ганебне рішення про підвищення тарифів. Перевезення пасажирів - не бізнес", - заявив В.АТАНАСЬЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ доручив Міністерству транспорту і зв`язку разом з Міністерством ЖКГ перевірити обгрунтованість підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві.

Про результати перевірки члени робочої групи мають відзвітувати першому віце-прем`єр-міністру до 13 листопада.

Також О.ТУРЧИНОВ доручив міністру юстиції припинити процес державної реєстрації розпорядження КДМА “ Про заходи з поліпшення транспортного обслуговування киян”, допоки робоча група не надасть висновків про обгрунтованість підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в столиці.

Раніше прокуратура Києва вже почала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства при введенні нових тарифів на проїзд в громадському транспорті.

КДМА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд в наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамваю чи тролейбуса.