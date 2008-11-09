Міліція затримала 11 учасників акції протесту в Києві

Сьогодні у Києві співробітники міліції затримали 11 учасників акції протесту проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУМВС у Києві.

За інформацією столичної міліції, між 18 та 19 годинами група людей, яка зібралася для участі в заході біля мерії на Хрещатику підпалила принесені з собою автопокришки.

На прохання правоохоронців припинити протизаконні дії вони відповіли непокорою, внаслідок чого були затримані і доставлені до Шевченківського райуправління міліції для складання адміністративного протоколу.

Як зауважив співрозмовник агентства, в столичному главку дозвіл на проведення акції протесту офіційно отримали Київська міська організація КПУ, громадські організації “Я-киянин”, “Україна-Білорусь-Росія”.

Наразі міліція встановлює особистість затриманих та належність їх до тих чи інших політичних партій або громадських об’єднань.