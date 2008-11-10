Латвія націоналізувала другий за величиною банк країни

Влада Латвії націоналізувала другий найбільший банк країни Parex Banka. Про придбання контрольного пакету акцій банку державою повідомив латвійський прем`єр-міністр Івар Годманіс. Загальна вартість 51-процентного пакету акцій другого за величиною банку Латвії склала символічні 3,56 євро.

За його словами, які наводить AFP, таке рішення було ухвалене в рамках домовленості лідерів ЄС про спільну підтримку банківського сектора країн-членів єврозони. "У ситуації, що склалася, необхідно докласти всіх можливих зусиль, щоб запобігти крахові банків і всієї фінансової системи", - наголосив глава уряду Латвії.

Домовленість про спільні дії у боротьбі з фінансовою кризою була досягнута 13 жовтня на присвяченому економічній ситуації саміті в Парижі. Тоді, лідери 15 держав єврозони прийняли проект плану, в рамках якого країни-члени ЄС зобов`язалися надавати різнобічну підтримку банківським установам, що потерпають від кризи.

Лента.ру