Російський нафтовий експорт став невигідним

04:36, 10 листопада 2008
Суспільство
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Принаймні, до грудня

Усі російський нафтові компанії скоротили об`єми постачань нафти на експорт з початку листопада 2008 р. на чверть, заявив президент компанії ВАТ "Транснефть" Микола Токарєв. "Проте, ситуацію не слід драматизувати", - зазначив він. М.Токарєв назвав скорочення об`ємів експорту нафти "тимчасовим явищем". "Нафтові компанії лише виявляють передбачливість унаслідок високих експортних мит", - цитує його Reuters.

"Ситуація повинна змінитися протягом найближчого тижня", - наголосив М.Токарєв.

Як наголошувалося в аналітичних матеріалах дослідного центру "Кортес", оприлюднених наприкінці листопада 2008 р., в умовах значного падіння світових цін на нафту російський експорт не тільки втратив свою привабливість, а й став невигідним. Очікування ринком перегляду митних зборів на грудень 2008 р. призвело до того, що терміни по операціях на внутрішньому ринку нафти на листопад зсунулися, зазначили представники ДЦ.

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