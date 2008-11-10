Нігерійські сепаратисти звільнили українського заручника

Угруповання нігерійських повстанців "Рух за звільнення дельти Нігеру" оголосило про звільнення чотирьох заручників, серед яких один громадянин України, передає РІА «Новости»з посиланням на агентство Рейтер.

У той же час, сепаратистське угруповання продовжує утримувати в заручниках двох англійців.

"Ми утримуватимемо двох британських заручників, поки уряд Гордона БРАУНА не припинить пропонувати нігерійським збройним силам допомогу в навчанні і постачанні", - йдеться в заяві сепаратистів.

Серед чотирьох звільнених заручників, крім одного українця, троє громадян Нігерії. Всі вони були захоплені під час нападу бойовиків 9 вересня на один з об`єктів нафтової промисловості в багатій вуглеводнями дельті Нігеру.

Офіційні особи в Нігерії поки що не підтверджують звільнення заручників, ведеться розслідування.

Випадки викрадання іноземців у Нігерії непоодинокі. Іноді за цим стоять сепаратисти, які захоплюють заручників, аби чинити тиск на владу країни, проте частіше викрадання здійснюють заради викупу.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня біля острова Боні Айленд (штат Ріверз, Нігерія) повстанцями «Руху за звільнення Дельти Нігеру» (МЕND) було здійснено напад на судно „H/T Blue Ocean”. Семеро з 25 членів екіпажу, серед яких один громадянин України, по двоє громадян Великобританії, Північної Африки і Нігерії нападники вивезли в невідомому напрямку.