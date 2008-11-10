Нігерійські сепаратисти звільнили українського заручника
Офіційні особи поки не підтверджують
Угруповання нігерійських повстанців "Рух за звільнення дельти Нігеру" оголосило про звільнення чотирьох заручників, серед яких один громадянин України, передає РІА «Новости»з посиланням на агентство Рейтер.
У той же час, сепаратистське угруповання продовжує утримувати в заручниках двох англійців.
"Ми утримуватимемо двох британських заручників, поки уряд Гордона БРАУНА не припинить пропонувати нігерійським збройним силам допомогу в навчанні і постачанні", - йдеться в заяві сепаратистів.
Серед чотирьох звільнених заручників, крім одного українця, троє громадян Нігерії. Всі вони були захоплені під час нападу бойовиків 9 вересня на один з об`єктів нафтової промисловості в багатій вуглеводнями дельті Нігеру.
Офіційні особи в Нігерії поки що не підтверджують звільнення заручників, ведеться розслідування.
Випадки викрадання іноземців у Нігерії непоодинокі. Іноді за цим стоять сепаратисти, які захоплюють заручників, аби чинити тиск на владу країни, проте частіше викрадання здійснюють заради викупу.
Як повідомляв УНІАН, 9 вересня біля острова Боні Айленд (штат Ріверз, Нігерія) повстанцями «Руху за звільнення Дельти Нігеру» (МЕND) було здійснено напад на судно „H/T Blue Ocean”. Семеро з 25 членів екіпажу, серед яких один громадянин України, по двоє громадян Великобританії, Північної Африки і Нігерії нападники вивезли в невідомому напрямку.