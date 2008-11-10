Іноземні експерти лякають Україну національним банкрутством

Інфляція в Україні за підсумками року сягне 25%.

Така оцінка міститься в аналітичному звіті щодо України, підготовленому авторитетною ізраїльською компанією IBI Investment House.

Українська економіка постала перед максимальним ризиком дефолту, тому влада має невідкладно впроваджувати дієві антикризові заходи. В іншому разі, попереджають аналітики, вже незабаром Україні загрожує національне банкрутство, як це сталося в Ісландії.

Подібне попередження фінансисти адресують й Угорщині.

Як зазначив головний стратег IBI Investment House Еяль КЛЯЙН, у критичній ситуації в Україні проглядається психологічний фактор і ознаки паніки. Простіше кажучи, банки не довіряють одне одному, втрачаючи довіру суспільства, а індекси на біржі впали на 80%.

Однак найпесимістичніший прогноз стосується знецінення гривні. Згідно зі звітом, реальні показники річної інфляції сягнуть в Україні 25%. Це означає, що розрахунки українського уряду, котрий передбачав у державному бюджеті трохи менше 16% інфляції у 2008 році, вочевидь, не виправдаються.

Довідка УНІАН. В Україні в жовтні до вересня 2008 року зафіксована інфляція на рівні 1,7%, в жовтні ц.р. до жовтня 2007 року інфляція становила 23,2%.

З початку цього року (за січень-жовтень 2008 року і до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 18%. Індекс споживчих цін за січень-жовтень 2008 року, порівняно з відповідним періодом 2007 року, збільшився на 25,8%.

У липні уряд погіршив прогноз зростання інфляції за підсумками 2008 року з 9,6% до 15,3%, індексу цін виробників промпродукції - з 19,2% до 24,6%.