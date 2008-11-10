Ринки Азії сьогодні стрибнули вгору

Лише добре скоординовані спільні дії можуть подолати глобальну фінансову кризу – такий висновок дводенної конференції країн Великої двадцятки, що завершилася у бразильському Сан-Паулу.

Щоправда учасники зустрічі так і не домовилися про деталі майбутніх спільних акцій, серед яких посилене регулювання фінансових ринків. Лише рекомендували урядам збільшити державні витрати на подолання кризи і зменшити податки. Це допоможе уникнути всесвітнього застою економіки – першого за чверть століття.

Кожна держава має виробити власний пакет заходів фінансового стимулювання. Китайська влада вже оголосила свій план, і азійські ринки відгукнулися зростанням. Індекси Токійської та Гонконзької бірж стрибнули вгору одразу на 5,5 відсотків. Індекс Сеульської біржі піднявся на 1,5 процента. Майже на 2 відсотки зріс індекс австралійського ринку цінних паперів.

ICTV