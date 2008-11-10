Пенсійному фонду дісталось від Ющенка за дірку в бюджеті в 14 млрд. грн

На думку Президента України Віктора ЮЩЕНКА, дефіцит бюджету Пенсійного фонду за підсумками 2008 року може скласти майже 14 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні під час наради за участю керівників Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України і ряду інших відомств.

Президент розкритикував керівництво ПФУ за «бездарне планування».

«Я хотів би запитати, через яке планування ми закінчуємо рік з дефіцитом Пенсійного фонду майже 14 млрд. грн.», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його інформацією, з урахуванням дефіциту бюджету Пенсійного фонду загальний дефіцит Держбюджету може перевищити 25 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-жовтні 2008 року до бюджету Пенсійного фонду України з усіх джерел фінансування надійшло 111 млрд. 988,9 млн. грн., що на 38,2%, або на 30 млрд. 949,1 млн. грн., більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з повідомленням, власні надходження склали 83 млрд. 347,7 млн. грн., що на 4,1% більше планових показників. Порівняно з січнем-жовтнем 2007 року, власні надходження збільшилися на 39% або на 23 млрд. 387,7 млн. грн. У загальному обсязі надходжень власні надходження склали 74,4%.