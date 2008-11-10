На ММК ім. Ілліча зарплати зрізали майже вдвічі

На Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча відбулося зниження заробітних плат майже вдвічі.

Про це сьогодні журналістам повідомив генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча Владимир БОЙКО.

При цьому він зазначив, що звільнення людей не відбулося й не планується. «Зарплату ми вже знизили майже вдвічі», - заявив В.БОЙКО, зазначивши, що таке рішення було ухвалено спільно з профспілками.

Нагадаємо, 5 листопада начальник прес-центру ВАТ «ММК ім. Ілліча» Сергій МАГЕРА спростував повідомлення низки інтернет-видань, що грунтуються на інформації профгрупорга незалежної профспілки Ігоря СИМОНИКА, про те, що працівники комбінату ім. Ілліча нібито “масово йдуть у неоплачувану десятиденну відпустку».

«Ця інформація повністю не відповідає дійсності», - заявив С.МАГЕРА.

Він наголосив, що за ініціативою адміністрації відпустку без утримання працівникам підприємства не надавали. «Немає й жодних масових виходів у неоплачувані відпустки, які могли б свідчити про примушення працівників до написання заяв за власним бажанням», - додав С.МАГЕРА.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого та товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів. Свою продукцію експортує в понад 50 країн світу.

90,39% акцій ВАТ «ММК ім. Ілліча» належать ЗАТ «Ілліч-Сталь» (Маріуполь). 87,48% ЗАТ «Ілліч-Сталь» належить організації орендарів ММК ім. Ілліча.