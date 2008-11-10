Україна вийде з кризи на три місяці пізніше, ніж Америка?

Заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО прогнозує, що наша держава вийде з фінансової кризи до літа 2009 року, а з економічної – до літа 2010.

Як передає УНІАН, таку думку він висловив в інтерв`ю газеті "Дело" , опублікованому сьогодні.

"За моїми прогнозами, американці почнуть виходити з фінансової кризи на початку 2009 року, десь у лютому. Далі, місяців через два-три, почнуть підніматися фінансові ринки європейських держав, і ще через два-три місяці — ринки, що розвиваються, до яких відноситься й Україна", - сказав О.САВЧЕНКО.

У той же час, на його думку, товарні ринки лише влітку наступного року вийдуть на пік кризи. Заступник глави НБУ зазначив, що процеси згортання виробництва, підвищення рівня безробіття та реальне скорочення доходів населення відбуватимуться у всіх країнах світу.

“Отож, якщо з фінансової кризи ми вийдемо до літа (2009 року - УНІАН), то з економічної доведеться виходити довше. Напевно, до літа 2010 року", - заявив О.САВЧЕНКО.