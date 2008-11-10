Вінський і далі підвищуватиме ціни на квитки щоквартально

Міністерство транспорту і зв`язку планує в 2009 році щокварталу підвищувати на 5% тарифи на проїзд у поїздах внутрішнього і дальнього сполучення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

“Щодо міжміських, дальніх поїздів, то сьогодні там ситуація також збиткова (як і в приміському сполученні – УНІАН), і позиція наша буде такою ж, якою була цього року: 5% квартальне зростання ми пропонуємо», - сказав міністр.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, збитки залізниць у даному сполученні в 2009 р. становитимуть близько 2,5 млрд. грн. Підвищення тарифів заплановане по всіх видах вагонів, окрім загальних. «Загальний вагон ми поки піднімати не будемо», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2008 року тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні підвищилися на 8,7%.

З 1 червня тарифи на залізничні перевезення були підвищені на 5%. Це стосується як плацкартних, так і купейних вагонів, а також вагонів «люкс».

22 липня наказом Міністерства транспорту і зв`язку №913 була підвищена вартість квитків на проїзд у поїздах на 5% з 2 серпня і на 5% - з 1 жовтня 2008 р.

У 2007 році тарифи підвищилися на 15% - по 5% з 1 березня, 1 травня і 1 липня.