Вулицю імені Ющенка перейменували

На Прикарпатті в селі Петрилів Тлумацького району вулицю імені Президента Віктора Ющенка перейменували на вулицю Злуки.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській обласній державній адміністрації, таке рішення прийняла 18-та позачергова сесія Петриківської сільської ради 6 листопада 2008 року.

«Враховуючи пропозицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА та у зв’язку з тим, що на клич допомоги від стихії об’єднались жителі всієї країни і з нагоди святкування 90-ї річниці заснування ЗУНР та проголошення акта Злуки сільська рада вирішила новозбудовану вулицю в селі Петрилів назвати вулицею Злуки», - йдеться у рішенні Петриківської сільської ради, яке підписала сільський голова Ольга ДОМИН.

Як повідомляв УНІАН, в Петрилові була названа вулиця на честь Президента України Віктора Ющенка, який побував у перші дні стихії в селі і надав допомогу у відновленні житла потерпілим від стихії 23-27 липня 2008 року. Минулого тижня глава держави звернувся до мешканців Петрилова з проханням перейменувати вулицю.

Зокрема, 4 листопада В.ЮЩЕНКО, за інформацією прес-служби Президента, надіслав листа мешканцям села Петрилів, в якому, зокрема, зазначив, що практика давати вулицям імена діючих посадовців і політиків походить з тоталітарних часів і сьогодні є неприйнятною.

«Враховуючи, що на клич допомоги постраждалим від стихії об`єднались жителі всієї країни, а також те, що нещодавно Україна відзначила 90 років заснування Західно-Української Народної Республіки, а в січні наступного року святкуватиме 90-ту річницю проголошення Акта Злуки, виношу на Ваше обговорення пропозицію назвати цю вулицю на честь ідеї української єдності - вулиця Злуки», – запропонував у листі до громади Президент.