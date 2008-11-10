В Україні буде від 6° морозу до 16° тепла

Найближчими днями погода в Україні суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 11 листопада буде малохмарно, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у західній та південній частині від 2° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі Криму 2-7° тепла; вдень 5-10° тепла, у південній частині та на Закарпатті 9-14°.

12-13 листопада в Україні малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, в Криму та Приазов`ї 7-12 м/с. Температура вночі 12 листопада 0-5° морозу, в західній та південній частині, а 13 листопада в Україні від 2° морозу до 3° тепла; вдень 5-10° тепла, у південних областях та на Закарпатті 8-13°; в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

14-15 листопада без опадів, лише на крайньому заході місцями невеликий дощ, вночі в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті та півдні країни 7-13°; в Криму вночі 3-9° тепла, вдень 9-15° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві завтра також буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 7-9° тепла.

По області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла.

12-13 листопада на Київщині малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12 листопада 0-5° морозу, 13 листопада від 2° морозу до 3° тепла; вдень 5-10° тепла.

14-15 листопада у столичному регіоні без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.