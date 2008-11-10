Український хімпром переживе й 400 доларів за газ?

Підвищення ціни імпортного газу в 2009 році до 250-270 дол. за тис. кубометрів не позначиться критично на хімічній промисловості України.

Таку думку в інтерв`ю газеті «Коментарі» висловив керівник Департаменту з питань АПК і хімічної промисловості центру «Держзовнішінформ» Дмитро ГОРДЕЙЧУК.

“Ми очікуємо, що ціна знаходитиметься в проміжку 250–270 дол. за тисячу кубів. Витрати хімпідприємств, природно, зростуть, але не досягнуть критичної позначки», - сказав він, додавши, що у разі збереження докризової кон`юнктури на ринках хімічні підприємства «витримають ціну і 400 доларів».

У той же час, експерт зазначив, що на даний час середнє завантаження хімічних підприємств країни становить 30-40%, тоді як раніше вони були завантажені на 70-80%. При цьому реальний показник може бути й менше, якщо частина товару йде зі складу.

За словами експерта, до початку поточного тижня стан хімпідприємств не був украй критичним. Проте у понеділок стало ясно, що ціни на міндобрива опустилися нижче за рівень собівартості виробництва на українських підприємствах.

“На торгах в Індії російський «ЄвроХім» здивував навіть арабських виробників, і запропонував карбамід, наш головний експортний товар, за ціною, що відповідає 250 дол./FOB (це практично відповідає собівартості українських виробників), з порту «Південний». Попри непривабливу ринкову кон`юнктуру, виробники будуть вимушені опускати ціну, щоб продати складські запаси. Хоча вирішити це завдання непросто: зараз в умовах падаючого ринку трейдери не купують великі обсяги, щоб не опинитися в збитку», - зазначив Д. ГОРДЕЙЧУК.

У той же час, за його словами, ситуація може змінитися у разі очікуваного уповільнення темпів рецесії з листопада, і вже в березні сприятлива кон`юнктура на світовому ринку може відновитися.

Коментуючи доцільність пільг, введення яких представники хімпідприємств вимагають від уряду, Д.ГОРДЕЙЧУК сказав: «Скасування надбавки на газ, мораторій на підвищення тарифів на електроенергію, а також фіксація витрат на транспортування цілком виправдані, якщо держава має намір розвивати якісь довгострокові програми з постачання села міндобривами. З другого боку, важливо, щоб держава одержувала від них віддачу. Поки зворотні зобов`язання ніяк не зафіксовані».

Як повідомляв УНІАН, хімічні підприємства України звернулися до керівництва країни з проханням розглянути можливість спрямування частини коштів кредиту МВФ на підтримку галузі в умовах кризи продажів.

Хімічні підприємства пропонують прийняти пакет антикризових заходів, що складається з 22 пунктів.

Серед них, зокрема, пропонується дозволити хімпідприємствам достроково знімати банківські депозити, надати піврічне відстрочення по сплаті податку на прибуток, встановити нульову цільову надбавку на транспортування природного газу, сприяти першочерговому відшкодуванню ПДВ, встановити нульову ставку ПДВ при імпорті фосфатвмісної сировини, зняти обмеження на термін виконання зовнішньоекономічних контрактів, встановити мораторій на підвищення цін на електроенергію для хімпідприємств.

Крім того, хімпідприємства закликають уряд і Верховну Раду збільшити статтю витрат держбюджету-2009 на програму компенсації аграріям закупівлі мінеральних добрив у вітчизняних виробників.

Також хіміки просять Кабмін розглянути можливість організації закупівель Держкомрезервом продукції підприємств для подальшого задоволення попиту аграрного сектора в період активізації польових робіт.