У 100 кілометрах від Праги зіткнулися два потяги

Щонайменше 11 людей отримали поранення при зіткненні двох потягів в Чехії, повідомило у понеділок агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на заяву представника Чеських залізниць Петра Стахлавського.

Він повідомив, що у понеділок товарний і пасажирський потяги зіткнулися в районі населеного пункту Ждірець-над-Доубравоу, в 100 кілометрах на південний схід від Праги. Представник рятувальників Лукас Кеттнер повідомив, що стан двох постраждалих оцінюється як важкий, пише РІА новості. Причини і обставини інциденту з`ясовуються.