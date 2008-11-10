У 100 кілометрах від Праги зіткнулися два потяги

16:33, 10 листопада 2008
Суспільство
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Постраждали щонайменше 11 людей

Щонайменше 11 людей отримали поранення при зіткненні двох потягів в Чехії, повідомило у понеділок агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на заяву представника Чеських залізниць Петра Стахлавського.

Він повідомив, що у понеділок товарний і пасажирський потяги зіткнулися в районі населеного пункту Ждірець-над-Доубравоу, в 100 кілометрах на південний схід від Праги. Представник рятувальників Лукас Кеттнер  повідомив, що стан двох постраждалих оцінюється як важкий, пише РІА новості. Причини і обставини інциденту з`ясовуються.

 

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