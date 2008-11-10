Продаж вторинного житла у Києві впав у десять разів

Середня вартість вторинного житла в Києві в жовтні знизилася на 10% - з 3195 кв. м до 2859 кв.м.

Обсяги продаж житла на вторинному ринку нерухомості Києва порівняно з 2007 роком впали вдесятеро, зокрема, в жовтні було укладено на 30% менше операцій, ніж у вересні, повідомляє газета «Комментарии».

За даними газети, реальним покупцям продавці готові поступатися 15% і більше від спочатку заявленої вартості. При цьому найбільше подешевшала елітна нерухомість, котра, як вважали експерти, мала тільки дорожчати.

За словами начальника відділу продаж квартир компанії «Траєкторія» Наталії ЧЕБОТАРЬОВОЇ, у жовтні знижки на найдорожче столичне житло досягали 17-23%.

«Серйозні знижки не фіксують у прайсах, але щойно до власника такого житла приходить реальний покупець, який сьогодні рідкість, продавець погоджується скинути сотні тисяч доларів», - доповнив колегу генеральний директор АН «Альянс-Брок» Андрій СОКУР.

За словами начальника управління інвестицій тресту «Київміськбуд-1» імені Загороднього Тараса ЗЯБКІНА, в дорогому сегменті вторинного ринку квартири були спочатку дуже переоцінені. Але оскільки їх власники не відчували термінової потреби в грошах, вони могли тримати ціну, розраховуючи з часом продати свою нерухомість іще дорожче.

За даними експертів, зниженню вартості елітного житла посприяє відсутність покупців, зокрема, чинник міграції політичної та бізнес-еліти, котра купувала дороге житло, з регіонів до Києва, поступово знижує свій вплив.

У той же час у регіонах найбільш значний спад цін фіксується на найдешевше житло. За останні кілька місяців вартість житлових об`єктів у деяких районах Дніпропетровська знизилася на 5-10%. У Донецьку за останні п`ять місяців ціни на квартири знизилися приблизно на 20%. У Харкові ціни на вторинну нерухомість продовжують знижуватися до 3-4% за тиждень. В Одесі з весни вартість “хрущовок” впала на 20%, решта житла подешевшала в середньому на 5%.