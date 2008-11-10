Тимошенко створить "спеціальні команди" по кожній галузі

Уряд має намір підготувати антикризові законопроекти по кожній галузі економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

«Усі можливості уряду буде спрямовано на те, щоб і в уряді, і у Верховній Раді було об`єднано зусилля, й ми могли по кожній галузі прийняти ключовий законопроект про запобігання кризовим явищам у кожній конкретній галузі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, для розробки галузевих антикризових законопроектів створюватимуться «спеціальні команди» за участю депутатів, членів уряду та учасників галузевих ринків.

На думку прем`єр-міністра, після перших заходів зі стабілізації банківського сектору та фінансового ринку України аналогічних антикризових заходів потребують практично всі галузі реальної економіки. «Сьогодні Україна втягнута в усі світові фінансові процеси, які виглядають сьогодні доволі песимістично. Ми бачимо стагнацію як на фінансовому ринку, так і в секторі реальної економіки в усіх країнах світу», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.