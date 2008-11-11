У 2009 році житло дешевше не буде

Холдингова компанія «Київміськбуд» не бачить підстав для зниження вартості житла в столиці в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам президент ХК «Київміськбуд» Петро ШИЛЮК.

“Спираючись на те, що ринок регулює ціноутворення, я вважаю, що в 2009 році житло дешевше не буде”, - сказав він.

За словами П.ШИЛЮКА, на сьогодні всі складові, які входять в собівартість квадратного метра житла, дорожчають: вартість будівельних і пально-мастильних матеріалів, заробітна плата, а також росте інфляція. На вартості житла позначається і навантаження місцевих властей, а також податки (зокрема, ПДВ).

“Немає жодного чинника, який міг би вплинути на зменшення вартості квадратного метра», - додав президент холдингу.

Він зазначив, що два роки тому базова вартість 1 кв. м житла на первинному ринку столиці становила 5,5 тис. грн., а сьогодні - 8,5-9 тис. грн.

“Я думаю, що в наступному півріччі менше 10 тис. грн. за квадратний метр не буде”, - сказав П.ШИЛЮК.