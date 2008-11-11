Вартість будматеріалів не зростатиме

Вартість основних будматеріалів до кінця року не зростатиме. Такий прогноз учора озвучив журналістам президент ХК «Київміськбуд» Петро ШИЛЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами П.ШИЛЮКА, «до кінця року вартість основних будівельних матеріалів не зростатиме, тому що всі зрозуміли, що рости далі нікуди, тому що матеріали не реалізуються і за існуючими на сьогодні цінами».

Як зазначив президент холдингу, вартість будматеріалів за 2005-2007 рр. стабільно зростала до 30% на рік. Цього року тенденція порушилася, зокрема, за перше півріччя вартість металу зросла втричі.

“Ціна будь-якої продукції повинна спиратися на її собівартість. Тому ми пропонували обмежити рентабельність виробників будматеріалів до 15%. Якщо відняти податки і порахувати чисту балансову рентабельність, то вийде не більше 7%», - пояснив П.ШИЛЮК.

Президент холдингу додав, що якщо рентабельність виробників будматеріалів обмежать, то всі кошти, які перевищать рентабельність, підуть державі.

При цьому П.ШИЛЮК зазначив, що балансова рентабельність «Київміськбуду» не перевищує 3%.