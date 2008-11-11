УНІАН відкриває власний корпункт у Варшаві

З 10 листопада інформаційне агентство УНІАН відкриває власний кореспондентський пункт у Варшаві.

Про це повідомив генеральний директор УНІАН Олег НАЛИВАЙКО.

За його словами, відкриття корпункту у Варшаві є відповіддю на глобалізаційні виклики і втіленням стратегічного напрямку розвитку агентства, спрямованого на розширення кореспондентської мережі.

“Якщо раніше ми активно співпрацювали зі світовими інформаційними агентствами і використовували їхні новини про події у світі, то сьогодні пріоритетом для нас є отримувати інформацію з-за кордону “з перших рук”. Наразі власні кореспонденти УНІАН вже працюють в Брюсселі, Москві, Нью-Йорку, а тепер – і у Варшаві”, – зазначив О.НАЛИВАЙКО.

Як повідомив головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, особливого значення відкриття кореспондентського пункту в Польщі набуває ще і з огляду на наближення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. “Ми передбачаємо, що інтерес наших передплатників до об’єктивної та оперативної й інформації про підготовку Польщі до Євро-2012 зростатиме, тому відкриття корпункту у Варшаві дуже на часі”, – заявив О.ХАРЧЕНКО.

За словами О.НАЛИВАЙКА, найближчим часом УНІАН також планує відкрити власний кореспондентський пункт у Мінську.